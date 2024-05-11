«قدم الآن».. التسجيل متاح في مسابقة التوظيف في قطاع التربية 2024 في الجزائر.. عاااجل!!

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بوضوح شديد عن انطلاق عملية التوظيف في قطاع التعليم للعام 2024، وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، انتقالا من تحضيرات العام الدراسي الجديد في عام 2025/2024، وقد أفصحت الوزارة عن جميع متطلبات التقديم في هذه المسابقة، مشيرة إلى الشروط الضرورية وكيفية تقديم الطلبات بالفعل، حرصت الحكومة على تسهيل عملية التقديم من خلال توفيرها عبر الإنترنت، مما يزيل الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب الحكومية تشمل المسابقة جميع مراتب التعليم الوطني، وسوف نقوم في هذا المقال بشرح طريقة التقديم والشروط المطلوبة بالتفصيل.

إليك طريقة التقديم في مسابقة التوظيف في قطاع التربية في دولة الجزائر

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن بدء فترة التقديم لشغل الوظائف المعلنة في ميدان التعليم، يمكن اتباع سلسلة من الخطوات للمتقدمين للمشاركة في المسابقة التوظيفية المخصصة لهذا القطاع وتتضمن هذه الخطوات ما يلي:

الولوج إلى الرابط المخصص للمسابقة التوظيفية في ميدان التعليم.

اختيار الأيقونة المشار إليها بـ الخدمات.

اختيار التخصص المطلوب.

الاطلاع على جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة وإكمالها.

رفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة عبر الموقع.

الضغط على خيار إرسال الطلب كي يتم عملية التقديم.

ما هي ضوابط ومعايير التقديم على مسابقة التوظيف في قطاع التربية

توجد عدة شروط تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم للتقدم في الوظائف المتاحة في قطاع التعليم، وتأتي هذه الشروط كالآتي: