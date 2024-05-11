ابسطي عيالك طول النهار.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لمتابعة الأفلام الكرتونية 24 ساعه مجانا

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 حيث يمثل بوابة جديدة لمشاهدة أفضل الأفلام الكرتونية على مدار الساعة وبشكل مجاني تماما حيث تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أكثر القنوات شعبية في عالم الرسوم المتحركة حيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمغامراتهم المضحكة والمثيرة في أي وقت من اليوم كما تهدف القناة إلى تقديم تجربة مشاهدة ممتعة ومسلية للأطفال والكبار على حد سواء وتقديم أفضل الأفلام الكرتونية بجودة عالية وبتنوع يلبي اهتمامات جميع أفراد الأسرة.

احدث تردد لقناة توم وجيري

مع تردد قناة توم وجيري الجديد يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة المزيد من مغامرات هذا الثنائي الشهير على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 12149

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تحميل قناة توم وجيري 2024

يمكنك الان تحميل قناة توم وجيري على جهازك والاستمتاع بما تريد من اغانى وافلام كرتون ولكن هناك مجموعة من الخطوات التى لابد من تحميلها لمشاهده قناة توم وجيري على جهاز الرسيفر والتى تتمثل في الآتي: