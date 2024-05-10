ميزة WhatsApp تُذهل المستخدمين!!.. واتساب يُطلق مميزات جديدة وحصرية.. أعرفها قبل غيرك

مع استمرار التحديثات التي يقوم بإجراءها واتساب، فقد عمل التطبيق على إدخال بعض المميزات التي تحسن من تجربة الدردشة بين المستخدمين، وهو ما ينتظرها ملايين الأشخاص على الـ WhatsApp، مما تُشير هذه الميزة للإشارة إلى جهات الإتصال بشكل خاص ضمن التحديثات الخاصة بالحالة، هذا وسيسمح التطبيق في الساعات المقبلة بذكر جهة الإتصال بشكل خاص في تحديثات الحالة أو النزول في الأستوري.

تحديثات جديدة في الواتساب

ووفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل موقع ” WABetaInfo” أنه في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى جهة الإتصال بتحديث الحالة، يتم حينها إرسال إشعار سريًا إلى جهة الإتصال التي تم تحديدها فقط، وهو ما يضمن حينها الإبلاغ بالإشارة إليها، ووفقًا للمعلومات بأن هذا الإشعار خاصًا سيتلقى جهات الإتصال المذكور لتلقي التنبيهات، وهو ما يحمي خصوصية المستخدمة ولا يتمكن الألخرون من الإطلاع عليها.

ميزة واتساب الجديدة

وأوضح الموقع، أن تحديث واتساب الجديد سيسمح للمستخدم بذكر جهات الإتصال في التحديثات الخاصة بهم، وهو ما يضمن الحصول على أكبر تفاعل داخل جهات اتصال معينة، وعليه يتم إرسال إشعار إلى المستخدم مباشرة للفت انتباه إلى الإستوريهات وكذلك الرسائل واللحظات المهمة، كما أن الإشارات الخاصة لن تكون مرئية ضمن تحديثات الحالة، مما سيضمن بقائها سرية ومقتصرة على الأشخاص التي يتم تحديدها فقط، وهذه الميزة سيتم تطبيقها بشكل تجريبي في الفترة المقبلة.