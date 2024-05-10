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“300 دينار فوري في حسابك”.. خطوات التسجيل في منحة تونس لجميع المواطنين المتعثرين في الديون
منحة 300 دينار تونس هي من أكثر المنح المالية التي تم إطلاقها في دولة تونس، للمساهمة بشكل كبير في دعم العديد من المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى أن هذه المنحة تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص، لكن يكون التسجيل في المنحة المالية وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط الهامة، التي نوضحها لكم في السطور التالية.
خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس
وعن طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس لجميع المواطنين الأكثر احتياجًا، اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-
- أولاً يتم الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الإجتماعية.
- ثم تقوم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم وكذلك كلمة السر.
- القيام بإختيار المنحة التي ترغب في الحصول عليها.
- ليتم عندها كتابة جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.
- أن تقوم بإرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في المنحة.
- الضغط على زر “إرسال الطلب”، أو “تأكيد”.
شروط الحصول على منحة 300 دينار تونس
وتتمثل أبرز شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس لجميع المواطنين في الدولة، كما يلي:-
- أن يكون الشخص المتقدم تونسي الجنسية.
- مقيم دائم في دولة تونس.
- كذلك يجب وألا يتخطى دخل المتقدم الشهري عن 180 دينار.
- أن يكون مسجل عبر موقع وزارة الشؤون الإجتماعية.
- ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية تمنعه من الحصول على الدعم.
- الإلتزام بجميع المعايير التي تفرضها وزارة الشؤون الإجتماعية في تونس.