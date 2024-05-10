“هنا”.. رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024 بالعراق

لم يتبق سوى أيام قليلة على بدء امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، حيث إن الوزارة تجهزت بشكل كبير في جميع المحافظات العراقية، لكي يتمكن كل طالب وطالبة من خوض الإمتحانات في مناخ ملائم وهدوء تام دون أي مشكلات أو عقبات تواجه الطلبة، وعليه فإن الجميع يتساءل عن أول أيام امتحانات الثالث متوسط دور أول، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها كل طالب وطالبة في العراق.

موعد بدء امتحانات الثالث متوسط دور أول 2024

تبدأ امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، يوم 21 مايو 2024 في جميع المحافظات العراقية، على أن تقوم وزارة التربية العراقية بمراجعة جميع أوراق الإمتحانات والعمل على تصحيحها بشكل واضح وصحيح، لكي يحصل كل طالب على ما يستحقه من الدرجات الطلابية، إضافة إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص بأن يأخذ كل طالب درجاته التي حصل عليها في هذه المرحلة.

خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

وعن طريقة القيام بإستخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، ما جاء على النحو الأتي:-