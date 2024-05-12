“استمتع بالميزات الجديدة” تحديث واتساب الذهبي 2024 النسخة الأخيرة بدون حظر حسابك | | مميزات جبارة في أحدث نسخة من Whatsapp Gold

كيفية تحديث واتساب الذهبي 2024، هو مطلب جماهيري الآن حيث يعتبر الواتساب الذهبي هو أحد الإصدارات المعدلة من تطبيق الواتساب العادي، ولكن يفضله الكثير من المستخدمين، نظراً لما له من مميزات كثيرة جعله يتميز بشكل كبير عن النسخة الأصلية، ولكن على الرغم من مميزاته فهو أيضاً له عيوب، والآن دعنا نطرح عليك التفاصيل كاملة.

تحديث الواتساب الذهبي 2024

هناك الكثير من المميزات التي يوفرها تطبيق واتساب الذهبي وهو ما يجعله الخيار المفضل لدى الكثيرين، ومن أبرز الميزات التي جاءت في تحديث الواتساب الذهبي 2024 ما يلي:-

يتيح إمكانية إرسال رسائل جماعية لعدد كبير من المتصلين في وقت واحد.

اتاحة تنزيل الصور الموجودة في حالات اصدقاءك.

كما يمكن تنزيل مقاطع الفيديو الموجودة في حالات جهات الاتصال.

يتيح كذلك إخفاء العلامة الزرقاء عند قراءة الرسالة.

إخفاء ظهورك عند مشاهدة الحالة الخاصة بجهات الاتصال لديك.

اتاحة إرسال ملفات صوتية بحجم كبير.

إرسال ملفات الفيديو بحجم كبير.

تصفية الرسائل الصادرة والواردة.

وغيرها الكثير من المميزات التي يوفرها واتساب الذهبي.

عيوب استخدام واتساب الذهبي

وعلى صعيد آخر، فإنه هناك بعض العيوب للواتساب الذهبي يمكننا توضيحها في التالي:

يعتبر الواتساب الذهبي من التطبيقات غير الرسمية، لذلك فلا يمكنك الحفاظ على بياناتك أو خصوصيتك أثناء استخدامه.

يمكن مشاركة بياناتك الشخصية مع طرف ثاني دون علمك.

في حالة اكتشاف استخدامك للواتساب الذهبي يتم حظر حسابك من الواتساب العادي.

خطوات تحديث واتساب الذهبي 2024

كثرت عمليات البحث بشكل ملحوظ من قبل المستخدمين عن كيفية تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024، والآن يمكنكم فعل ذلك بإتباع الخطوات التالية: