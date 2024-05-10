«هتشتريه وانت مغمض وعلى ضمنتي».. مواصفات Realme 12 plus.. بسعر ولا في الخيال!!

شركة ريلمي أعلنت عن إطلاق هاتفها الجديد المنتظر Realme 12 Plus، الذي يجسد توازنا مثاليا بين الأناقة الفائقة والأداء المتميز، يتميز الهاتف بشاشة AMOLED مسطحة تبلغ 120 هرتز، مما يضمن تجربة مرئية فائقة الجودة، ولا تقل أهمية عن ذلك، فإنها مجهزة بكاميرا خلفية رئيسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، مع مستشعر من Sony الرائد في هذا المجال بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، مما يضمن استعدادا طويل الأمد وتجربة استخدام متميزة ومع معالج من نوع Dimensity 7050 الجديد، الذي يعتبر من الجيل الخامس، يضمن الهاتف أداءا فائق السرعة واستجابة سلسة هل يمكن لهاتف Realme 12+ 5G أن يكون الخيار المثالي لمن يسعى لجمع بين الأناقة والأداء؟ دعونا نلقي نظرة على المواصفات الكاملة للهاتف ونكتشف أهم مميزاته لنتعرف على إمكانياته بشكل أفضل.

هاتف Realme 12 plus

سنستعرض الآن أبرز مواصفات الجهاز الجديد Realme 12 Plus من إنتاج شركة ريلمي:

تم تحسين أبعاد الهاتف لتكون 163×75.5×7.9 ملم، مع وزن يبلغ 190 جراما، ليوفر تجربة مريحة في الاستخدام.

يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات، مما يضمن سرعة وثبات في الاتصال.

يتيح الهاتف استخدام شريحتي اتصال من نوع نانو سيم، مما يسهل التبديل بين الشبكات.

ولضمان الأداء المستمر، يتمتع الهاتف بمقاومة للغبار وقطرات الماء، مع تصميم متين يدوم طويلا، وتتألف خاماته من مزيج فريد بين البلاستيك والجلد.

تم تصميم الشاشة بحجم 6.6 بوصة، ودقة وضوح 1080×2400 بكسل، وتوفير سطوع يصل إلى 2000 شمعة، لتجربة مشاهدة ممتازة في أي ظروف إضاءة.

يتوفر الهاتف في نسختين، الأولى بسعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، والثانية بسعة 512 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، مع إمكانية التوسيع باستخدام بطاقة ذاكرة إضافية.

يعتمد الهاتف على معالج Dimensity 7050 من شركة ميديا تيك، بتقنية 6 نانومتر.

بالإضافة إلى معالج رسومي Mali G68-Mc4 لتجربة ألعاب سلسة وممتعة.

مميزات هاتف Realme 12 plus