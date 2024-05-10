تردد قناة توم وجيري 24 ساعة بعد غلقها علي نايل سات.. ابنك وبنتك بيضحكوا ليل مع نهار

يتم تحديث تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات وعلى عرب سات باستمرار وذلك لتوفير أفضل مشاهدة من حيث دقة الصورة والجودة، حيث تعد هذه القناة من أشهر قنوات الأطفال التي تقوم بعرض العديد من المسلسلات الكرتونية المميزة، وخاصة كرتون توم وجيري الذي يعشقه الملايين من الأطفال، ولذلك سوف نوضح لكم في ذلك المقال ترددات القناة، مع توضيح خطوات تنزيل القناة.

تردد قناة توم وجيري على نايل سات ٢٠٢٤

سوف نشير إليكم إلى تردد القناة على نايل سات مع توضيح معامل الاستقطاب والترميز وتصويب الخطأ، حتى تتمكن من تنزيل القناة على جهاز الرسيفر، وإليكم هذه البيانات.

تردد القناة هو: ١٢١٤٩

معدل الاستقطاب للقناة: رأسي.

دقة الصورة للمشاهدة: hd

معامل الترميز للقناة: ٢٧٥٠٠

معدل تصويب الخطأ للقناة: 6/5

تردد القناة على عرب سات

وبعد أن وضحنا لكم تردد قناة توم وجيري على نايل سات، نشير إليكم إلى تردد القناة أيضا على عرب سات موضح في النقاط التالية.

تردد القناة: ١١٣١٥ معدل الاستقطاب على عرب سات: أفقي. معامل الترميز: ٢٧٥٠٠ كذلك معامل تصويب الخطأ: ٤/٣

خطوات تنزيل القناة على جهاز الرسيفر

سوف نشير إليكم إلى الخطوات التي يمكن من خلالها تنزيل قناة توم وجيري على جهاز الرسيفر من خلال بعض الخطوات البسيطة وإليكم هذه الخطوات موضحه في النقاط التالية.