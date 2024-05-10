كشوف pdf نتائجنا.. نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 الدور الاول عبر موقع نتائجنا في عموم محافظات العراق

نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024، الالاف من الطلاب ينتظرون الاعلان عن نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 التي تعد واحدة من أهم النتائج في مشوار الطلاب التعليمي، وحتى الآن لم تعلن الوزارة عن موعد رسمي للكشف عن نتائج الثالث متوسط في عموم المحافظات العراقية وسط توقعات بأن يتم الاعلان عن النتائج قبل حلول عيد الاضحى، واليكم رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 بالخطوات.

نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024

واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 عبر موقع نتائجنا الوزاري بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات، حيث قامت وزارة التربية بتوفير عدة روابط الكترونية ليتمكن كافة الطلاب من الحصول على درجاتهم في كل المواد بسهولة دون الاضطرار للتوجه إلى المدرسة المقيدين بها، واليكم طريقة تحميل نتائج الثالث متوسط 2024:

قم بزيارة موقع نتائجنا.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024.

حدد اسم المحافظة القاطن بها الطالب.

في حالة ظهور النتيجة في تلك المحافظة ستظهر امامك كلمة “تحميل”.

قم بالضغط على كلمة “تحميل” ليتم تنزيل كشوف النتيجة على جهازك.

قم بالبحث عن اسمك لمعرفة الدرجات في كل المواد، وكذلك المجموع الاجمالي.

لينك نتائج الثالث متوسط 2024

وقد أكدت وزارة التربية العراقية أنه كعادة كل عام سيتم رفع نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول عبر الروابط المخصصة لذلك بعد أن يتم اعتماد النتيجة من قبل السيد الوزير، كما سيتم ارسال الكشوف إلى المدارس ليتم تعليقها في الفناء ليتمكن الطلاب من الحصول على درجاتهم بشكل سهل وميسر، ومن خلال المدرسة أيضا يمكنك الحصول على بيان معتمد بالدرجات، كما يمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.

من المقرر ان تعلن نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 في عموم محافظات العراق “النجف، ذي قار، صلاح الدين،…” خلال الأسابيع القادمة بعد الانتهاء من اعمال الامتحانات وما يتبعها من التصحيح.