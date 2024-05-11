“للعاطلين والمتعثرين” التسجيل في منحة 300 دينار تونس عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية والشروط اللازم توافرها

في اطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة التونسية على الدوام، فقد تم فتح باب التسجيل في منحة 300 دينار تونس تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تُساهم تلك المنحة بشكل كبير في دعم المواطنين مادياً بتوفير مبلغ شهري قيمته 300 دينار لكل من تنطبق عليهم الشروط التي حددتها الوزارة التونسية، وفي هذا المقال ستتناول معكم الحديث عن تفاصيل هذا الموضوع، تابعوا معنا.

التسجيل في 300 دينار منحة تونس

أعلنت الجهات المختصة في دولة تونس انه تم توفير رابط الكتروني ليسهل على المواطنين عملية التسجيل في منحة 300 دينار تونس، وهناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها لإتمام عملية التسجيل في المنحة وجاءت هذه الخطوات على النحو التالي:

الذهاب مباشرة إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس.

بتونس. ومن ثم يتم اضافة البيانات الخاصة بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية.

ومن بين الخدمات المتاحة يتم اختيار منحة 300 دينار.

وبعدها يقوم المستخدم بالضغط على زر “أنا لست روبرت”.

بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص المتقدم للحصول على المنحة.

كذلك من الضروري ان يتم رفع كافة المستندات الخاصة بطلب القبول.

وفي النهاية يتم الضغط على زر إرسال الطلب.

تقوم الوزارة بمراجعة الطلب الخاص بك ومطابقة البيانات والمستندات المرفوعة ويتم الرد خلال فترة.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

ذكرنا لاحقا أنه حددت الجهات المعنية بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في منحة 300 دينار تونس، وتتضمن ما يلي: