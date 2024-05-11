لأفلام حصرية باستمرار.. ثبت تردد قناه روتانا سينما على الأقمار الصناعية وتابع الجديد من منزلك

قنوات الأفلام الحصرية محل اهتمام المواطنين من كل العالم العربي، وضمن القنوات التي يبحث عنها الكثيرون هي قناة روتانا سينما، ويتساءل البعض الآن عن تردد قناه روتانا سينما على النايل سات وبدر 4، وذلك لتثبيت القناة ومتابعة المحتوى المعروض على القناة، ونوضح لكم في سطورنا القادمة التردد على مختلف الأقمار والطريقة التي يتم تثبيت التردد من خلالها فكونوا معنا.

تردد قناه روتانا سينما

توجد قناة روتانا سينما على أكثر من قمر صناعي، بحيث تكون قريبة من متابعيها ومتابعتها من أي وقت ممكن، وتقوم القناة بعرض باقة من الأفلام السينمائية على شاشتها للمواطنين، منها ما يكون عرض أول وحصري، ومنها الذي سبق عرضه على المواطنين والمواطنات مرات سابقة، ولكن أغلب ما تعرضه هو محتوى جديد وحصري، وعلى أي حال فإن إحداثيات القناة تأتي على النحو التالي:

نايل سات

الحامل 7 غرب.

تردد القناة: 12226.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

لا يوجد تشفير.

بدر 4

الحامل: 26 شرق.

تردد القناة: 11842.

استقطاب: أفقي.

ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

لا يوجد تشفير.

طريقة تنزيل تردد قناه روتانا سينما

وضحنا لكم تردد قناه روتانا سينما على القمر نايل سات وبدر 4 على الحامل والإحداثيات كاملة، وبالنسبة للطريقة التي يتم من خلالها تثبيت تردد قناة روتانا سينما، فهي على النحو التالي: