عاجل هام.. هل يوم الاحد اجازة رسمية في العراق؟؟.. الامانة العامة لمجلس الوزراء توضح

هل يوم الاحد اجازة رسمية في العراق؟، الالاف من الموظفين في كافة الجهات والقطاعات يتسائلون هل يوم الاحد اجازة رسمية في العراق؟ وفقا للاخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتعد الاجازات الرسمية فرصة جيدة للموظفين لاستعادة نشاطهم والتخلص من ضغوط الحياة اليومية، كما أن منح الافراد العاملين فترة اجازة يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم عند عودتهم إلى العمل، فيما اوضحت الامانة العامة لمجلس الوزراء حقيقة منح اجازة رسمية للموظفين يوم الاحد القادم.

هل يوم الاحد اجازة رسمية في العراق؟

وقد أجابت الجهات الرسمية عن سؤال هل يوم الاحد اجازة رسمية في العراق؟، مؤكدة أنه لا يوجد عطله رسمية يوم الاحد في العراق كما يتوقع الكثير من المواطنين، وتعتبر تلك الاخبار المتداولة مجرد شائعات ليس لها اي اساس من الصحة، وأنه في حالة وجود عطله رسميه سيتم الاعلان عنها من قبل الامانه العامه لمجلس الوزارء لجميع المواطنين عبر وسائل الاعلام المتنوعة.

جدول العطل الرسمية في العراق لعام 2024

اليكم جدول العطل الرسميه في العراق لعام 2024 المعلن من الامانه العامه لمجلس الوزراء:

اجازة رأس السنة الميلادية توافق يوم 1 يناير 2024.

اجازة عيد الجيش توافق يوم 6 يناير 2024.

اجازة عيد نوروز توافق يوم 21 مارس 2024.

اجازة عيد الفطر توافق يوم 10 إلى 13 أبريل 2024.

اجازة عيد العمال توافق يوم 1 مايو 2024.

اجازة رأس السنة الهجرية توافق يوم 7 يوليو 2024.

اجازة ثورة 14 تموز توافق يوم 14 يوليو 2024.

اجازة يوم عاشوراء توافق يوم 16 يوليو 2024.

اجازة المولد النبوي الشريف توافق يوم 15 سبتمبر 2024.

اجازة العيد الوطني بالعراق توافق يوم 3 أكتوبر 2024.

كشفت الجهات الحكومية بالعراق ان يوم الأحد القادم لا يعد اجازة رسمية، حيث لا يوجد اي مناسبة في هذا اليوم، وبالتالي فإن اقرب اجازة ستكون يوم عاشوراء في الشهر القادم.