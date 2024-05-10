فرصتك جاتلك 🔥 لحد عندك.. الشروط الجديدة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل 2024 وأبرز المستندات المطلوبة

حجز شقق الاسكان الاجتماعي، لقد وفرت وزارة الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشقق التي يتم طرحها من حين لآخر لمساعدة محدودي الدخل في الحصول على سكن بسعر مناسب وقد وضحت الوزارة شروط حجز الشقق والاوراق المطلوبة للتقديم عليها كما حددت ايضا مواعيد طرح شقق الاسكان الاجتماعي الجديد لعام 2024، ولأن هذا الموضوع هو موضع بحث للكثيرين وسنتناول في مقالنا اليوم توضيح الاوراق المطلوبة وشروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي الجديد 2024 فتابعونا.

شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان الاجتماعي بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على الشقق وهي كما يلي:

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

ألا يزيد دخل المتقدم المصري الأعزب عن 6000 جنيه ولا يزيد دخل المصري المتزوج عن 8000 جنيه.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عام.

يجب عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الأعلان.

أن يأتي المتقدم بما يثبت انه قادر على تسديد الأقساط.

امتلاك دليل يثبت أن الشخص يسكن فى نفس المحافظة المطروح بها الوحدات السكنية.

يجب أن يقدم المتقدم ما يفيد بأنه لا يملك وحدة سكنية أو قطعة ارض.

ماهى الاوراق المطلوبة لحجز شقق الاسكان الاجتماعي

لقد أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن الأوراق المطلوبة للحصول على الشقق المطروحة وهي كما يلي: