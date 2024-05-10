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وأخيراً.. فتح باب التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024.. خطوات التسجيل وشروط الاستحقاق
منحة المرأة الماكثة في البيت
منحة المرأة الماكثة في البيت، قدمت الحكومة الجزائرية مبادرة لدعم الأسر الفقيرة لتخفيف أعباء الحياة حيث وفرت منحة للمرأة الغير عاملة الماكثة في البيت لتوفير الدعم والحصول على حياة كريمة، والتقديم على هذه المنحة يحب من توافر شروط وضعتها الحكومة لمن يستحق هذه المنحة وهذا ما يبحث عنه الكثير من خلال مواقع البحث الإلكترونية لذلك نحن بصدد معرفة كيفية التقديم والشروط الواجب توافرها فى مقالنا اليوم فتابعونا.
التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت
كيف يمكنني التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت سؤال يطرحه الكثيرين لذلك وفرت الحكومة الجزائرية طريقة الكترونية وهي كما يلي:
- يمكنكم التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت للدعم المادي لمواجهة الحالة الاقتصادية وارتفاع الأسعار من خلال الرابط الرسمى الذى وفرته الحكومة الجزائرية.
- زيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال هذا الرابط .
- اختيار خيار منحة المرأة الماكثة.
- ثم نضغط تقديم الآن.
- ثم نقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- وعند التقديم يجب إرفاق جميع النماذج المطلوبة .
- يجب ضغط موافق على جميع شروط المنحة طالما منطبقة.
- الضغط على زر إرسال الطلب.
شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت
هناك شروط يجب توافرها فى الفئات المستحقة للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت وهى كما يلى:
- أن تكون المرأة المتقدمة على المنحة جزائرية الجنسية وتقيم فى الجزائر بصورة دائمه.
- يجب ألا يوجد مصدر دخل ثابت للمرأة المتقدمة على المنحة كما يجب ألا يكون لها أي مصدر دخل سواء من عمل حكومي أو عمل خاص.
- يجب أن لا يكون لدى المرأة المتقدمة على المنحة عقار خاص او املاك باهظة الثمن.
- يجب أن لا يكون زوج المرأة المتقدمة على المنحة صاحب عمل أو له دخل ثابت.
- يجب أن تتقدم المطلقات والأرامل بالمستندات الرسمية التي تثبت الحالة الاجتماعية الخاصة بها.