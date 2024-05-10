جهز محفظتك للقبض.. موعد نزول معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة مايو 2024.. وكيفية الاستعلام وطرق الصرف

معاش تكافل وكرامة، برنامج تكافل وكرامة هو أحد برامج الدعم الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2018، بهدف مكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية للأسر الأكثر احتياجًا في جميع محافظات الجمهورية وذلك بعد التأكد من الحالة الاجتماعية الخاصة بكل أسرة ومطابقتها للشروط الموضوعة من قبل الجهات المسؤولة عن البرنامج، ونبشر جميع مستفيدي برنامج تكافل وكرامة بموعد صرف المعاشات لشهر مايو 2024، والذي يشمل الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15%.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

‏سوف يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 يوم 15 من شهر مايو الحالي، وسوف تكون المعاشات بزيادة تصل قيمتها إلى 15% من قيمة المعاش الكلي، وكانت بداية تطبيق هذه الزيادة الجديدة بدايةً من شهر مارس 2024، ويستفيد من الزيادة الجديدة حوالي 5.2 مليون أسرة، تضم 22 مليون مواطن من جميع محافظات الجمهورية وهذا ما وضحته الجهات المسئولة.

طرق صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو

يمكن للمستفيدين صرف المعاشات من خلال:

ماكينات الصراف الآلي و يتم ذلك باستخدام بطاقات الصرف الآلي الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة.

بنك ناصر الاجتماعي و يمكن التوجه إلى أي فرع من فروع بنك ناصر القريبة منك لصرف المعاش.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة كالتالي: