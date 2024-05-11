موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية

تترقب جماهير الزمالك قبل المواجهة المنتظرة في نهائي كأس الكونفدرالية لعام 2024، حيث سيواجه الفريق الأبيض النادي المغربي نهضة بركان في مباراة الذهاب التي من المقرر اقامتها في المغرب وتعتبر هذه المباراة فرصة ذهبية للزمالك في تحقيق اللقب القاري، ومن خلال هذا المقال، سنتناول أبرز المعلومات التي يبحث عنها عشاق الزمالك قبل هذه المواجهة المثيرة.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية

يدخل نادي الزمالك المباراة وعينه على تحقيق اللقب الثاني له في بطولة الكونفدرالية الافريقية، بعد أن سبق له التتويج بها عام 2019 ويأمل الفريق الأبيض تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمه في مباراة الاياب بالقاهرة وسيكون موعد مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 2024 سيكون في العاشرة مساءً بتوقيت مصر (الثامنة مساءً بتوقيت المغرب) وستقام المباراة يوم الأحد المقبل حيث ستكون هذه المواجهة الأولى بين الفريقين في نهائي البطولة، حيث يسعى كل منهما لتحقيق اللقب ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث يمتلك كل منهما مجموعة مميزة من اللاعبين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية نحو نهائي كأس الكونفدرالية 2024 الذي سيجمع بين فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي وسوف تنقل فعاليات هذه المباراة المرتقبة علب قناة beIN Sports 6، التي تمتلك حقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية بعد تخطيه عقبة نادي دريمز الغاني في نصف النهائي بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.