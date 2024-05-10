“جزمت لولو اتسرقت”.. نزل تردد قناة وناسة الجديد 2024 وشوف عمايل لولو والأطفال

استطاعت قناة وناسة جذب ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، وأصبحت هي من أكثر القنوات الفضائية التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، ما بين تقديم الأفلام الطفولية والمسلسلات الكرتونية، إضافة إلى الأغاني والأناشيد الدينية المميزة التي يعشقها الصغار، ولذا فإنه يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة الجديدة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات

أصبح من السهل استقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، لكي تتمكن من مشاهدة العديد من الأغاني والأناشيد الدينية الأكثر تميزًا، بالإضافة إلى الأفلام التي يعشقها الصغار، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة أطفال يكون النايل سات.

التردد الجديد لقناة وناسة الجديد فهو 11470.

استقطاب قناة وناسة أطفال فهو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة أطفال فهو ⅚.

معدل الترميز لقناة وناسة يكون 27500.

ضبط قناة وناسة أطفال الجديد 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام باستقبال قناة وناسة أطفال الجديد، وفقًا لما يلي:-