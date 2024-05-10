فوري منحة 300 دينار.. فتح باب التقديم في المنحة التونسية 2024.. وأهم الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل

منحة 300 دينار هي مبادرة حكومية تهدف إلى دعم العائلات محدودة الدخل في تونس، و تأتي هذه المنحة كجزء من جهود الحكومة التونسية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتقليل من الأعباء المعيشية على الجميع ومن الاخبار التي نشرت الفرحة في تونس هو الإعلان عن فتح باب التسجيل في منحة 300 دينار تونسي، وذلك بسبب رغبة الحكومة التونسية في محاولة تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمعات التونسي وأيضًا مساندة كافة الطبقات الفقيرة حتى يتمكنوا من التصدي للصعوبات المادية التي تحدث في الوقت الحالي.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024

‏قامت الحكومة التونسية بوضع مجموعة من الشروط حتى يتمكن كافة الأشخاص من التقديم في هذه المنحه:

يشترط أن يكون الشخص الملتحق بالمنحة حامل للجنسية التونسية.

أن يكون مستقر في تونس بشكل دائم.

أن لا يزيد دخل الفرد في العائلة عن 180 دينار تونسي شهريًا.

ألا يكون أي فرد من العائلة مُستفيدًا من أي خدمة اجتماعية من جهة أخرى.

لا يجب أن يكون الشخص المتقدم منتمي لأي وظيفة.

الاوراق المطلوبة في التسجيل في المنحة التونسية

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرب الأسرة.

شهادة ميلاد لكل فرد من أفراد العائلة.

وثيقة تثبت محل إقامة العائلة.

شهادة تثبت الدخل الشهري للعائلة.

أي مستندات أخرى قد تطلبها وزارة الشؤون الاجتماعية.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024