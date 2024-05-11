“لينك كشوفات pdf”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، جموع العراقيين ينتظرون بفارغ الصبر الاعلان عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي للكشف عنها من قبل الجهات المسئولة، حيث لا تزال اعمال فحص الطلبات مستمرة ومن المقرر أن يتم اختيار اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية وفقا للشروط المعلنة سابقا، واليكم طريقة استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن لأي شخص الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وتنزيلها على الجهاز الخاص به بشكل الكتروني فور الاعلان عنها واعتمادها رسميا من خلال زيارة منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية، علما بأن الوزارة تعمل جاهدة للكشف عن تلك الاسماء في أقرب وقت ممكن مع توفير المبالغ المالية اللازمة للصرف، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة مظلتي الالكترونية.

قم بالضغط على كلمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

من القائمة المنسدلة امامك قم باختيار اسم المحافظة التي تقطن بها.

قم بادخال البيانات المطلوبة لاتمام الاستعلام بسهولة.

الآن اضغط على كلمة “استعلام”.

سوف تظهر قائمة تتضمن كافة أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية.

يمكنك الآن تحميل الكشوف في أقل من دقيقة، ومن ثم البحث عن اسمك.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

أما عن شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024 من أجل الحصول على الدعم المالي المقرر، فتلك الشروط هي: