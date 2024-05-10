أعرف الزيادة كام.. جدول الزيادات في رواتب المتقاعدين 2024 بالجزائر وكيفية الاستعلام عن الراتب

‏في الفترة الأخيرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث المستمر عن نسبة الزيادة الجديدة الخاصة برواتب المتقاعدين في الجزائر، وذلك لأن الكثير من الأشخاص راغبين في معرفة قيمة الراتب الخاص بهم ونظرًا لأن الحكومة الجزائرية حريصة كل الحرص على كافة المواطنين لرفع مستوى المعيشة الخاص بهم خصوصًا المتقاعدين نظرًا لأن هذا المعاش هو مصدر الدخل الوحيد الخاص بهم قامت بتقديم يد العون عن طريق إضافة زيادة جديدة على الراتب الخاص بهم حتى يتمكنوا من التصدي للغلاء وارتفاع الأسعار الكبير.

جدول زيادة رواتب المتقاعدين 2024 بالجزائر

‏تم تحديد الزيادة الجديدة على مرتبات جميع المتقاعدين بناءً على قيمة المرتب المحدد للشخص المستفيد لتكون القيمة كالتالي:

‏المتقاعدين الذين يحصلون على راتب قيمته لا تتعدى 20,000 دينار جزائري سوف تكون قيمة الزيادة المضافة على المرتب 1000 دينار.

‏أما الأشخاص الذين يحصلون على رواتب تزيد عن 20,000 دينار جزائري فسوف يحصلون على زيادة قيمتها فقط 800 دينار جزائري.

‏أما الأشخاص الحاصلين على مرتبات تقع ما بين 50,000 دينار وحتى 80,000 دينار سوف يحصلون على زيادة بسيطة قيمتها 3% من القيمة الكلية للمرتب.

‏أما المتقاعدين الحاصلين على معاشات ترتفع عن 80,000 دينار جزائري فسوف يحصلون على زيادة بنسبة 2% فقط.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر

‏يمكن بسهولة كبيرة أن يتم الاستعلام عن الراتب الخاص بالمتقاعدين في الجزائر من خلال اتباع الخطوات التالية: