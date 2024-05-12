“أضبطها في ثواني” تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 Tom & Jerry على النايل سات وعرب سات لمشاهدة أروع محتوى للأطفال

بمجرد أن تذكر سيرة توم وجيري فإنك تستحضر الكثير من ذكريات الطفولة فهو أحد أفلام الكرتون الأشهر على مستوى العالم، لذلك فعندما تم تسمية قناة فضائية باسمه بات الجميع يبحثون عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لمتابعة كل ما تعرضه هذه القناة على شاشتها من محتوى مخصص بشكل أساسي للأطفال، حيث تمكنت القناة من جذب عدد هائل من المتابعين من كافة الأعمار، وفي سطورنا القادمة سوف نوفر لكم كافة البيانات اللازمة حول التردد الجديد للقناة وكيفية ضبطه.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

مع بداية عام 2024 بدأ القائمون على قناة توم وجيري بتحديث الترددات الخاصة بها حرصا على تحسين وتطوير جودة القناة لتظهر في أنقى صورة وصوت، و هو ما جعلها تنال رضا واعجاب الملايين من المتابعين لها، كما تم توفير مجموعة من الترددات عبر الأقمار الصناعية المختلفة لتصل الى جماهيرها في مختلف أنحاء العالم.

تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات

وفي اطار الحديث عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 يمكنكم استقبالها الآن عبر القمر الصناعي نايل سات، وفقاً للبيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 12149.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

كذلك يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة القناة عند تنزيلها على القمر الصناعي عرب ساب حسب البيانات التالية:-

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

قناة توم وجيري 2024

أصبحت قناة توم وجيري أحد أهم وأبرز القنوات الفضائية التي تقدم محتوى مخصص لفئة الأطفال، وتمكنت في خلال فترة قصيرة جداً من جذب واستقطاب الملايين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وخاصة انها تعرض جزء كبير من فيلم توم وجيري الشهير الذي يعشقه الكبار والصغار.