من خلال المقال ستتعرف على بطوط الصغنطوط، أفضل قناة أطفال ثبت تردد قناة “بطوط” على قمر النايل سات و العرب سات 2024، تعد قناة “بطوط” من أفضل قنوات البرامج الخاصة بكارتون الأطفال والتي تقوم بعرض مجموعة متنوعة من البرامج التي يحبها الأطفال، لذلك لا تجد محركات البحث من جميع المنصات تخلو من أسم القناة سواء عن برامجها أو عن تردد القناة وهذا ما ستتعرفه معنا من خلال السطور القادمة.

أفضل قناة أطفال ثبت تردد قناة “بطوط” على قمر النايل سات و العرب سات 2024

راقب الآن ما سيتم نقله لكم عن بطوط الصغنطوط، أفضل قناة أطفال ثبت تردد قناة “بطوط” على قمر النايل سات و العرب سات 2024، وحتى تتمكن من تسلية طفلك عبر برامج قناة “بطوط” يجب عليك تثبيت الترددات الخاصة بالقناة كما يأتي:

تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات هو 11594 مع معدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي مع معامل تصحيح الخطأ 3/4.

أما بالنسبة لتردد قناة بطوط 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات، فالتردد الجديد هو 11494 مع معدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

خطوات تثبيت وضبط القناة على جهازك

وبعد أن تعرفت من خلال ما سبق على بطوط، أفضل قناة أطفال ثبت تردد قناة “بطوط” على قمر النايل سات و العرب سات 2024، نتصل بكم الآن إلى خطوات تثبيت وضبط القناة على جهازك والتي تتمثل فيما يلي:

1. قم بتشغيل جهاز الرسيفر وتشغيل التلفزيون.

2. باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، اضغط على زر “القائمة” أو “Menu” على جهاز الرسيفر.

3. اختر القمر الصناعي المناسب الذي ترغب في ضبط القناة عليه، سواء كان “نايل سات” أو “عرب سات”.

4. اختر “إضافة تردد جديد” أو “Add New Frequency”.

5. أدخل بيانات القناة كما يلي:

– تردد القناة: 11494 (على نايل سات) أو 11594 (على عرب سات)

– معدل الترميز: 27500

– معدل الاستقطاب: أفقي (على نايل سات) أو رأسي (على عرب سات)

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4

6. بعد إدخال البيانات، اختر “بحث” أو “Scan” لبدء البحث عن القنوات.

7. بعد اكتمال البحث، احفظ القناة من خلال اختيار “حفظ” أو “Save”.

8. انتقل إلى قائمة القنوات على جهازك للعثور على قناة بطوط كيدز واستمتع بمشاهدتها.