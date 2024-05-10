ماما ماما شو يا لولو.. اليكم تردد قناة وناسه الجديد 2024 على نايل وعرب سات… جودة خيالية هتبهرك

قناة وناسه للأطفال هي محطة تلفزيونية متخصصة في بث برامج ترفيهية وتعليمية موجهة للأطفال في مختلف الفئات العمرية، وتهدف القناة إلى توفير بيئة آمنة وممتعة لتعلم الأطفال وتطوير مهاراتهم من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الرسوم المتحركة التعليمية، والألعاب التفاعلية، والمسلسلات القصيرة، والبرامج التعليمية التفاعلية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تردد قناة وناسه الجديد.

تردد قناة وناسه الجديد

اليكم في السطور القادمة تردد قناة وناسه الجديد على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: V.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسه الجديد على القمر الصناعي عرب سات

يبحث الكثير عن التردد الجديد لقناة وناسه على القمر الصناعي عرب سات لكي يقومو بتنزيلها، اليكم التردد في هذه السطور:

التردد: 11270.

معدل: الترميز 27500.

معامل: الاستقطاب عمودي.

الجودة: HD.

اهم مميزات قناة وناسه

اليكم في السطور القليلة القادمة اهم المميزات التي توفرها قناة وناسه للاطفال والتي تميزها عن غيرها الكثير من القنوات الاخري: