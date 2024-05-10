اروع هاتف في العالم.. مواصفات وسعر هاتف IPhone 15 pro max داخل السعودية.. منتظر ايه اشتريه ودلع نفسك

هاتف iPhone 15 Pro Max يعتبر من افضل الهواتف في العالم في هذه الفترة، هذا ويتميز بتصميم مميز ومواصفات مذهلة تشمل شاشة OLED كبيرة الحجم وكاميرا ومتطورة لتحسين جودة الصور، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بأداء سريع وفعال بفضل معالج A16 القوي وتقنية الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على المواصفات الخاصه بهذا الهاتف وما هو سعره في السعودية.

مواصفات الهاتف

شاشة كبيرة ودقة عالية، الجهاز مقدم بشاشة فائقة الدقة، إذ تحمل شاشة iPhone 15 Pro Max Super Retina XDR OLED، مع دقة تصل إلى 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة استثنائية. تتمتع الشاشة بدرجة عالية من الحماية، حيث تأتي مغلفة بتقنية الزجاج المطلي بالسيراميك، بالإضافة إلى قدرتها على زيادة سطوعها لتصل إلى 2000 شمعة، مما يجعلها قابلة للقراءة تحت أشعة الشمس المباشرة. تمتاز الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، مع تكنولوجيا متطورة من Apple لالتقاط صور عالية الجودة بتنسيق HEIF، ومع تغيير العدسة للتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم و 28 مم و 35 مم، يمكنك الاستمتاع بتجربة تصوير متنوعة. كما يمكنك الاستفادة من تقريب بصري 5 أضعاف لالتقاط الصور بجودة استثنائية. بالإضافة إلى إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بجودة 4K60 ProRes على الجهاز نفسه، يمكنك أيضا تشغيلها على محرك أقراص خارجي عبر منفذ USB-C، مما يضمن لك جودة استثنائية في تجربة التصوير والتسجيل.

سعر الهاتف في السعودية

هذا وقد سجل سعر الهاتف في السعودية سعر قدره 5700 ريال سعودي هذا للنسخة 512 جيجا بايت، فيما تختلف نسخة 2 تيرابايت حيث تسجل سعر 7700 ريال.