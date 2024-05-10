متع نفسك طول اليوم.. طريقة تنزيل لعبة Grand Theft Auto V5 بأبسط الخطوات للايفون والاندرويد

لعبة Grand Theft Auto V5 هي لعبة فيديو من نوع العالم المفتوح والأكشن المغامرات، وهي الجزء الخامس من سلسلة ألعاب Grand Theft Auto، وتم تطويرها من قبل Rockstar North ونشرها من قبل Rockstar Games، تم إصدار اللعبة لأول مرة في سبتمبر 2013 لمنصات PlayStation 3 وXbox 360، ولاحقا تمت إصدار نسخ لأجهزة الجيل التالي، واليكم في هذا المقال طريقة تنزيل اللعبة والاستمتاع بها.

طريقة تنزيل اللعبة

للاشخاص الذين يحبون الألعاب والراغبين في تجربة تحدي جديد في التخلص من العصابات وطريقة الهروب من القوانين، يمكنكم تنزيل هذه اللعبة عبر الخطوات التالية:

اولا قم بفتح سوق Google Play على أجهزة Android.

لمستخدمي أجهزة iPhone، يرجى الوصول إلى App Store.

في الخطوة التالية قم بالنقر على رمز العدسة الزجاجية وسجل اسم اللعبة بشكل صحيح.

بعد القيام بهذه الخطوات، سوف تظهر لكم قائمة بالألعاب المشابهة، قم بالنقر على الخيار الأول.

بعد ذلك، انزلوا الصفحة حتى تجدوا أيقونة تثبيت، وادخل عليها.

مميزات اللعبة

اليكم في هذه السطور بعض من مميزات لعبة Grand Theft Auto V: