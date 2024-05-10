بديل الايفون للفئة المتوسطة.. اعرف مواصفات ومميزات هاتف ريلمي c53… كاميرا تنافس الايفون

يتميز هاتف ريلمي c53 بشاشة IPS بحجم 6.74 بوصة ودقة FHD+ والمعدل التحديثي لها 90 هيرتز، مما يتيح تجربة مميزة وواضحة، وبفضل معالج Unisoc Tiger T612، يوفر الهاتف أداء قوي وسلس لتشغيل التطبيقات والألعاب، ولا يقتصر الأمر على ذلك، حيث يأتي الهاتف مزود ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، مما يضمن استمرارية الاستخدام لفترات طويلة دون الحاجة للقلق بشأن الشحن المتكرر .

مواصفات الهاتف

الجهاز يدعم استخدام شريحتي اتصال من نوع Nano Sim، ويتوافق مع شبكات الجيل الثاني 2G، الجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G للاتصال.

يتميز الهاتف بمتانة وجودة في المواد المستخدمة في تصنيعه، حيث يأتي بتصميم من البلاستيك للظهر والإطار.

بالنسبة للأبعاد، يأتي الهاتف بقياسات تبلغ 167.3×76.7×7.5 ملم ويزن حوالي 182 جرام. الشاشة مصممة بشكل النوتش وتدعم تقنية Dynamic Island (Mini Capsule) مثل Realme C55.

تعتمد الشاشة على تقنية IPS LCD وتأتي بحجم 6.74 إنش وبدقة 1080×2400 بكسل ومعدل كثافة بكسلات يبلغ 390 بكسل لكل إنش، مع دعم لمعدل التحديث البالغ 90Hz وسطوع يصل إلى 560 شمعة.

يتوفر الجهاز بذاكرة داخلية بحجم 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت، ويوجد نسخة أخرى بسعة 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

اهم مميزات الهاتف