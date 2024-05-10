كيفية الحصول على إعفاء طبي من الديوان الملكي

للحصول على إعفاء طبي من الديوان الملكي، يجب اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي للديوان الملكي. قم بتسجيل الدخول إلى النفاذ الوطني الموحد. اضغط على أيقونة “سداد القروض”. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة. قُم بإرفاق جميع الأوراق اللازمة، مثل الوثيقة الطبية التي تثبت حالتك الصحية وتحقق أهليتك للحصول على الإعفاء. أدخل رقم هاتفك لسهولة التواصل معك. اضغط على زر “تقديم الطلب”.

شروط الحصول على إعفاء طبي من الديوان الملكي

هناك بعض الشروط التي يجب توفرها للحصول على إعفاء طبي من الديوان الملكي، وتشمل:

يجب أن تكون سعودي الجنسية والنشأة، ومقيمًا دائمًا في السعودية. يجب تقديم طلب الإعفاء من خلال الموقع الإلكتروني للديوان الملكي وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة والمستندات المطلوبة للتحقق من صحتها. إذا كنت ترغب في الحصول على إعفاء بسبب عجزك الصحي أو إعاقتك، يجب توفير الوثائق التي تثبت حالتك الصحية وأهليتك للحصول على الإعفاء. يجب الحصول على وثيقة مستخرج الإعفاء من البنك الذي تم الحصول على التمويل منه.

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