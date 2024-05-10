لولو الطفلة الجميلة يلا نلعب مع لولو يا أطفال، ثبت الآن تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات والعرب سات 2024، قناة وناسة تعد من أفضل وأشهر قنوات أغاني الأطفال، ولا تخلو محركات البحث يوميا من البحث سواء عن أغانيها وأيضا عن تردد القناة على قمر النايل سات والعرب سات، ستتعرف من خلال المقال على تردد القناة وأشهر أغاني الطفلة “لولو” والتي يعرفها ويحبها الكثير من الأطفال.

ثبت الآن تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات والعرب سات 2024

ماذا تنتظر الطفلة لولو في إنتظارك يلا نلعب مع لولو يا أطفال، ثبت الآن تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات والعرب سات 2024، ولكي تتمكن عزيزي الصغير من تثبيت تردد قناة الأغاني المفضلة لديك؛ قناة وناسة يجب عليك تثبيت التردد التالي تبعا للقمر المتوفر لديك وهي كالتالي:

التردد الجديد للقناة: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصويب الخطأ: 5/6.

دقة المشاهدة: SD .

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات