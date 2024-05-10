“جهز محفظتك للقبض!!”.. قيمة مرتبات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة وموعد الصرف لكل الموظفين

قيمة مرتبات شهر مايو 2024، ملايين الموظفين في مختلف الجهات يبحثون عن قيمة مرتبات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل ارتفاع اسعار كافة السلع والخدمات، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 وقيمتها بعد تلك الزيادة الاخيرة، فتابعونا.

قيمة مرتبات شهر مايو 2024

واليكم قيمة مرتبات شهر مايو 2024 بعد تطبيق الزيادة الاخيرة والتي قدرت بنحو 50% لكافة الدرجات الوظيفية:

-يكون مرتب موظف الدرجة الممتازة هو 12.200 جنيه.

-يكون مرتب موظف الدرجة العالية هو 10200 جنيه.

-يصل مرتب موظف درجة المدير العام إلى 9200 جنيه.

-يصل مرتب موظف الدرجة الأولى على إلى 8200 جنيه.

-و من المقرر أن يحصل موظف الدرجة الثانية على 8000 جنيه.

-كما يحصل موظف الدرجة الثالثة على 7500 جنيه.

-فيما يحصل موظف الدرجة الرابعة على 7000 جنيه.

-و يحصل موظف الدرجة الخامسة على 6500 جنيه.

-أما عن صل موظف الدرجة السادسة فيحصل على 6000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

من المقرر أن يكون موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 لكل الموظفين بداية من يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام، وينتهي في يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024، و من المقرر أن يتم صرف المتأخرات في أيام: 8 و9 و12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات جميع العاملين في ماكينات الصراف الآلي حسب المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، على أن يتم صرف المرتبات من خلال:”مكاتب البريد المصري، ماكينات الصراف الآلي، البنوك المختلفة”، ويتم الصرف ل 66 وزارة وهيئة حكومية في الدولة.

وفقا لتوجيهات وأوامر رئاسية تم زيادة قيمة مرتبات شهر مايو 2024 بنحو 50%، فيما كشفت وزارة المالية أن مرتبات شهر مايو 2024، حيث ستكون متاحة في حسابات الموظفين لدى البنوك اعتبارًا من يوم الخميس 23 مايو 2024، وتشمل الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور، والتي تم إقرارها مؤخرًا من قبل الحكومة المصرية.