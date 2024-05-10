سجل واحصل على الدعم فورا.. خطوات وطريقة التسجيل في دعم العمالة في الكويت بشروط قليلة

أكدت سلطات الكويت جاهزيتها لاستقبال طلبات المساعدة المالية مرة أخرى، بهدف توفير فرص عمل مناسبة للمتقدمين وضمان توفير دخل شهري مستدام، وقد وفرت الجهات المختصة رابط إلكتروني رسمي للتسجيل في برنامج دعم العمالة الكويتية لعام 2024، بهدف تحسين مستوى حياتهم، لذلك في هذا المقال اليوم سوف نتعرف على الرابط الرسمي للتقديم، وايضا ما هي الشروط التي يجب توافرها لكي يتمكن الاشخاص من التسجيل.

الرابط الرسمي للتقديم على المساعدات المالية

بعد إعادة فتح باب التقديم للمساعدات المالية للمتضررين من الوضع الاقتصادي في الكويت لعام 2024، اليكم فرص العمل المناسبة للمتقدمين، ومن خلال هذه الخطوات القادمة يمكنكم التسجيل:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للعمل.

تحديد القسم المختص بالخدمات الإلكترونية.

اختيار خيار دعم العمالة الكويتية.

تعبئة النموذج الفردي بجميع المعلومات المطلوبة.

إدخال رقم الجوال النشط والصحيح.

رفع المستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

الضغط على زر الطباعة، ثم تقديم الطلب للتأكيد.

ما هي شروط التقديم؟

يوجد هناك بعض الشروط القليلة التي لا تتعدي 6 شروط لكل من يريد التقديم، واليكم هذه الشروط: