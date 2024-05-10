بدون ألم!! علاج تشققات القدمين

تعد تشققات القدمين هي مشكلة شائعة قد تتسبب في توتر وألم، تلك المشكة ليست مقتصرة على الرجال فقط دون النساء أو العكس، وهناك عدد من الأسباب بالاضافة الى عدة طرق طبيعية من الممكن أن نلجأ لها لعلاج تشققات القدمين دون ألم.

تعرف على بعض النصائح لعلاج تشققات القدمين

ترطيب القدمين: استخدم مرطبًا غنيًا لترطيب القدمين يوميًا، يُفضل استخدام مرطبات خاصة بالقدمين تحتوي على المكونات المرطبة مثل الجلسرين وزبدة الشيا، قومي بتطبيقها على القدمين بعد الاستحمام أو قبل النوم وارتداء الجوارب لتعزيز الامتصاص. تقليم الجلد الميت: استخدم حجر الباديكير أو الملف لتقليم الجلد الميت والخشن على القدمين، تجنب قص الجلد بشكل مباشر لأنه يمكن أن يتسبب في إصابة أو التهاب. الحمامات الملينة: قم بتنقيع القدمين في ماء دافئ يحتوي على قليل من الملح أو زيت الزيتون لمدة 10-15 دقيقة، ثم استخدم حجر الباديكير أو الملف لإزالة الجلد الميت بلطف. استخدام قناع القدم: يمكنك استخدام قناع القدم المرطب المتاح في الأسواق، والذي يحتوي على المكونات المرطبة والمهدئة، كما يتم ارتداء القناع لفترة محددة، وبعدها يتم تدليك أي بقايا المنتج على القدمين. ارتداء الجوارب القطنية: ارتدِ جوارب قطنية ناعمة بعد ترطيب القدمين للمساعدة في الاحتفاظ بالترطيب وتقليل الاحتكاك على البشرة. الوقاية: حافظ على رطوبة القدمين عن طريق استخدام مرطبات منتظمة، كما ينبغي ارتداء الأحذية المناسبة والمريحة واستخدام واقيات القدم لحماية القدمين من الجفاف والاحتكاك.

معلومات إضافية حول علاج تشققات القدمين

استخدام كريمات الأحماض الدهنية: تحتوي بعض كريمات العناية بالقدمين على الأحماض الدهنية المثل حمض اللاكتيك أو حمض الساليسيليك، وهي تساعد في تقشير الجلد الميت وتحسين تجدد الخلايا، قد يكون من الأفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي لتوصية بكريم يحتوي على هذه المكونات ويناسب حالتك. الحذر أثناء المشي: حاول تجنب المشي على الأرضيات الصلبة والملتصقة والتي تتسبب في زيادة الضغط على القدمين، ارتدِ أحذية مريحة ومناسبة للنشاط الذي تقوم به وتوفر دعمًا جيدًا للقدمين. تجنب المنظفات القوية: ينصح بتجنب استخدام المنظفات القوية أو المواد الكيميائية المهيجة على القدمين، قد يتسبب استخدامها بجفاف البشرة وتفاقم التشققات، كما يفضل استخدام منظفات لطيفة وخالية من العطور لتنظيف القدمين.

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