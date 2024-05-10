إعلان مظلتي “spa.gov.iq” لينك تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة وزارة العمل العراقية

لينك تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وهو من اكثر الموضوعات بحثا عبر مختلف المنصات خلال الأيام الأخيرة، وذلك نتيجة انتشار بعض الأقاويل حول احتمالية الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الأيام القليلة القادمة، ولذلك فقط زادت عمليات البحث حول رابط الاستعلام عن النتائج وطريقة تحميل كشوفات الأسماء المستحقة، واهم الشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي نرصد لكم كافة التفاصيل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق قد أعلنت عن اتاحة التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية على أن يتم الإعلان عن نتائج المقبولين الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال الرابط الرسمي لموقع الوزارة عبر الإنترنت، وقد تقدمت الألاف من الأسر العراقية من قبل عموم المحافظات العراقية بالتسجيل في البرنامج مما أدى إلى تأخير الإعلان عن نتائج القبول حتى الوقت الحالي حتى تتمكن الجهات المختصة من مراجعة جميع الطلبات وتحديد الأسماء المستحقة وفقا لمطابقتها مع جميع الشروط والضوابط المقررة من قبل الوزارة.

لينك تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تأتي خطوات تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعي الوجبة السابعة 2024 على النحو التالي:

أولا يجب على المتقدم الدخول على رابط منصة مظلتي.

القيام بتسجيل الدخول عبر الموقع.

النقر على زر الاستعلام عن الاسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المستعلم عنها.

إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية.

النقر على أيقونة عرض النتيجة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشروط التالية للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، والتي تأتي على النحو التالي: