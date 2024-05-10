pdf كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية في جميع المحافظات

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، الالاف من الاشخاص لايزالوا في انتظار الاعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في ظل استمرار اعمال الفحص والتدقيق في كافة الطلبات المقدمة للحصول على الدعم المالي الذي توفره الحكومة العراقية لابنائها الفقراء ومحدودي الدخل من أجل توفير حياة كريمة لهم، واليكم طريقة تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع الوزارة الرسمي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ويمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وتحميل الكشوف على جهازك من خلال اتباع الخطوات التالية، وذلك بعد أن يتم اعتماد اسماء المقبولين من قبل السيد الوزير احمد الاسدي وتحديد المبالغ المالية اللازمة للصرف، واليكم خطوات تحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر موقع وزارة العمل، فقط اتبع ما يلي:

الدخول على موقع وزارة العمل العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

قم بالدخول إلى قسم برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024.

قم باختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

ادخل البيانات اللازمة لاتمام عملية الاستعلام كرقم الهوية الوطنية وغيرها.

حدد اسم المحافظة القاطن بها.

اضغط على كلمة “تحميل الكشوف” ليتم تنزيل قوائم الاسماء على جهازك.

قم بفتح الملفات وابحث عن اسمك.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

أما عن شروط دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 التي تم الاعلان عنها من قبل الجهات الرسمية فهي: