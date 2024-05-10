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العد التنازلي .. كم باقي على عيد الأضحى المبارك 2024 وموعد اجازة العيد

صورة رحمة محمد رحمة محمدمنذ 55 دقيقة
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عيد الأضحى المبارك هو أحد الأعياد التي ينتظرها المسلمون في جميع أنحاء العالم فهو فرحة غامرة للكبار والصغار على حد سواء، وأيضا ينتظره الحجاج ليتموا مراسم الحج الخاص بهم والتي تعد أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرحة العيد أمر وصانا به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث أن العيد يمتلك العديد من مظاهر الاحتفال به، كل شخص يقوم بالاحتفال به كما يحب سواء بالخروج مع الأصدقاء أو قضاء العيد مع العائلة، ولا يتم تحديد موعد عيد الأضحى المبارك إلا برؤية هلال شهر ذو الحجة وهذا لم يحدث بعد، ولكن الهيئة العامة للأبحاث الفلكية حددت موعد عيد الأضحى المبارك ويوم عرفات.

كم باقي على عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى أحد العيدين للمسلمين، ويعد هذا العيد هو الذكرى المجيدة لقصة سيدنا إبراهيم عندما رأى الرؤية التي يقوم فيها بذبح سيدنا إسماعيل عليهما السلام، ومن بعد تصديقهما للرؤية والالتزام بأوامر الله وكان على وشك ذبحه، أمر الله سبحانه وتعالى بذبح أضحية بدلا من ابنه سيدنا إسماعيل، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى المبارك كما أنه يسمى بيوم النحر والعيد الكبير، لأن الناس تقوم بذبح الأضاحي والتقرب بها إلي الله وتوزيعها على الأقارب والفقراء والمحتاجين، وتكون البيوت ممتلئة بالخير والفواكه والفرحة فرحة بعيد المسلمين، وهنا يظهر سؤال من المسلمين وهو متى يكون عيد الأضحى المبارك لعام 2024 وكم من الأيام المتبقية عليه ؟!

عيد الأضحىتاريخ عيد الأضحىكم باقي على عيد الأضحى
عيد الأضحى 20242024/06/1638 يوم
  • عيد الأضحى المبارك يكون يوم 10 ذو الحجة، وبداية شهر ذي الحجة يتم تحديدها من خلال رؤية الهلال وسيكون يوم الخميس الموافق 6 يونيو بالمملكة العربية السعودية.
  • لكن قامت الهيئة العامة للأبحاث الفلكية بتحديد موعد عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 16 يونيو ويكون يوم وقفة عرفات هو السبت الموافق 15 يونيو 2024 وذلك وفقاً الحسابات الفلكية التي تقوم بها.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

إجازة عيد الأضحى  لعام 2024 للموظفين والطلاب تكون حوالي 9 أيام ، فمن المتوقع أن تبدأ من يوم السبت الموافق 15 يونيو (يوم عرفات) وتستمر حتى يوم السبت الموافق 22 يونيو وتكون بالشكل التالي:

أجازة عيد الأضحى المبارك
  1. يوم 14 يونيو الجمعة هو عطلة رسمية.
  2. يوم السبت 15 يونيه يوم وقفة عرفات اليوم الأول أجازه عيد الأضحى
  3.  يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك .
  4. يوم الإثنين 17 يونيو 2024 وهو ثاني أيام عيد الأضحى.
  5. يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 وهو ثالث أيام عيد الأضحى.
  6. يوم الأربعاء 19 يونيو 2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
  7. يوم الخميس 20 يونيو 2024 هو خامس أيام عيد الأضحى.
  8. يوم الجمعة 21 يونيو 2024 هو عطلة رسمية.
  9. يوم السبت الموافق 22 يونيو عطلة رسمية في بعض المصالح الحكومية.
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صورة رحمة محمد رحمة محمدمنذ 55 دقيقة
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