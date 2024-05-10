العد التنازلي .. كم باقي على عيد الأضحى المبارك 2024 وموعد اجازة العيد

عيد الأضحى المبارك هو أحد الأعياد التي ينتظرها المسلمون في جميع أنحاء العالم فهو فرحة غامرة للكبار والصغار على حد سواء، وأيضا ينتظره الحجاج ليتموا مراسم الحج الخاص بهم والتي تعد أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرحة العيد أمر وصانا به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث أن العيد يمتلك العديد من مظاهر الاحتفال به، كل شخص يقوم بالاحتفال به كما يحب سواء بالخروج مع الأصدقاء أو قضاء العيد مع العائلة، ولا يتم تحديد موعد عيد الأضحى المبارك إلا برؤية هلال شهر ذو الحجة وهذا لم يحدث بعد، ولكن الهيئة العامة للأبحاث الفلكية حددت موعد عيد الأضحى المبارك ويوم عرفات.

كم باقي على عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى أحد العيدين للمسلمين، ويعد هذا العيد هو الذكرى المجيدة لقصة سيدنا إبراهيم عندما رأى الرؤية التي يقوم فيها بذبح سيدنا إسماعيل عليهما السلام، ومن بعد تصديقهما للرؤية والالتزام بأوامر الله وكان على وشك ذبحه، أمر الله سبحانه وتعالى بذبح أضحية بدلا من ابنه سيدنا إسماعيل، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى المبارك كما أنه يسمى بيوم النحر والعيد الكبير، لأن الناس تقوم بذبح الأضاحي والتقرب بها إلي الله وتوزيعها على الأقارب والفقراء والمحتاجين، وتكون البيوت ممتلئة بالخير والفواكه والفرحة فرحة بعيد المسلمين، وهنا يظهر سؤال من المسلمين وهو متى يكون عيد الأضحى المبارك لعام 2024 وكم من الأيام المتبقية عليه ؟!

عيد الأضحى تاريخ عيد الأضحى كم باقي على عيد الأضحى عيد الأضحى 2024 2024/06/16 38 يوم

عيد الأضحى المبارك يكون يوم 10 ذو الحجة، وبداية شهر ذي الحجة يتم تحديدها من خلال رؤية الهلال وسيكون يوم الخميس الموافق 6 يونيو بالمملكة العربية السعودية.

لكن قامت الهيئة العامة للأبحاث الفلكية بتحديد موعد عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 16 يونيو ويكون يوم وقفة عرفات هو السبت الموافق 15 يونيو 2024 وذلك وفقاً الحسابات الفلكية التي تقوم بها.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

إجازة عيد الأضحى لعام 2024 للموظفين والطلاب تكون حوالي 9 أيام ، فمن المتوقع أن تبدأ من يوم السبت الموافق 15 يونيو (يوم عرفات) وتستمر حتى يوم السبت الموافق 22 يونيو وتكون بالشكل التالي: