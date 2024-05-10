“لو هتسافر قريب” اتعرف على كل حاجة عن استخراج جواز سفر 2024!

للتعرف على طريقة استخراج جواز سفر 2024 والأوراق المطلوبة والرسوم، خاصةً بعد تزايد الطلب على السفر وتزامنًا مع توقيت الحج والعمرة، هذا الأمر الذي بمقتضاه ينبغي استخراج جواز السفر من أجل الحصول على تأشيرة، لذلك نوفر لكم في التقرير التالي كل ما يتعلق بهذا الأمر.

طريقة استخراج جواز سفر 2024 والأوراق المطلوبة والرسوم

توجد بعض الخطوات التي من خلالها يتم استخراج جواز سفر، والتي جاءت على النحو التالي:

التوجه المباشر إلى أقرب قسم جوازات من محل إقامتك.

اكتب جميع بياناتك بخط اليد ثم اسحب نموذج 29 جوازات.

قدم الأوراق المطلوبة بأكملها حتى تتمكن من استخراج جواز السفر.

ادفع الرسوم المحددة إلى الخزانة.

أخيرًا يتم استلام إيصال يثبت سداد الرسوم المطلوبة.

استخراج جواز السفر المستعجل

وضعت وزارة الداخلية بعض الخطوات التي ينبغي اتباعها في حال كانت هناك رغبة في استخراج جواز سفر مستعجل، وقد جاءت على النحو التالي:

توجه إلى أقرب مصلحة جوازت من سكنك.

اطلب نموذج 29 جوزات ثم عليك تعبئته بخط اليد.

قدم الأوراق والمستندات التي يحتاج إليها استخراج جواز السفر.

ادفع الرسوم التي تم تحديدها لجواز السفر المستعجل.

سيتم حصولك على إيصال تقديم المستندات.

أخيرًا تتمكن من الحصول على الجواز في نفس يوم التقديم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

يحتاج استخراج سفر إلى الأوراق والمستندات التالي ذكرها:

نسخة من البطاقة.

شهادة الميلاد بالنسبة لمن هم أقل من 16 عاما.

4 صور ملونة بخلفية بيضاء 4×6.

شهادة الجيش سارية وصورة منها للذكور.

رسوم استخراج جواز سفر 2024

حددت الإدارة العامة للجوازات والهجرة قيمة الرسوم المطلوبة لاستخراج جواز سفر، وهي كالتالي: