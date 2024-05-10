تردد قناة وناسة بالتحديث الجديد نايل سات وشاهد لولو وهي بتغني.. الدبدوب حبوب

يزداد البحث على مواقع الأنترنت عن تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك لأنه تعد هذه القناة من أشهر القنوات التي تقوم بإذاعة أغاني الأطفال على مدار 24 ساعة بطريقه مسليه وممتعه للأطفال، بالإضافة أيضا إلى أنها تقوم بتعليم الحروف والأرقام وأسماء الحيوانات من خلال هذه الأغاني والأناشيد، كما أنها تعرض برامج تعليمية وتربوية مفيدة للأطفال، ولذلك سوف نوضح لكم تردد هذه القناة، مع توضيح كيفية تنزيلها القناة على جهاز الرسيفر.

تردد قناة وناسة على النايل سات

سوف نشير إليكم إلى تردد القناة لعام ٢٠٢٤، على القمر الصناعي نايل سات مع توضيح باقي المعلومات المطلوبة لتشغيل القناة، وإليكم هذه المعلومات موضحه في النقاط التالية.

تردد القناة هو : ١١٤٧٠

دقة الصورة والمشاهدة: hd

معدل الترميز للقناة: ٢٧٥٠٠

معامل تصويب الخطأ: ٣/٢

معامل الاستقطاب للقناة: رأسي

محتوي قناة وناسة

سوف نشير إليكم إلى أهم الأغاني والبرامج التي يتم إذاعتها على قناة وناسة موضحة كالتالي.

أغنية ماذا تشتري لولو بالمال والتي تعرض من خلالها أنه ينبغي أن يقوم الأطفال بشراء أشياء مفيد وصحية، وتجنب شراء الحلوة. أغنية أنا عايزة ماما والتي يتم من خلالها ترغيب الأطفال في الروضة والتعلق بها. برنامج الدبدوب حبوب والذي من خلاله يتم توصيل معلومات مفيدة.

كيفية تنزيل قناة وناسة على جهاز الرسيفر

بعد أن وضحنا لكم تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات، وسوف نشير إليكم إلى كيفية تنزيل القناة على جهاز الرسيفر.