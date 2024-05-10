اللقاء المنتظر.. موعد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في دوري روشن 2024 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المستديرة موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن والذي سيجري في يوم الجمعة العاشر من مايو لعام 2024، على أرضية ملعب “الجوهرة المشعة” ضمن الجولة الواحدة والثلاثين من منافسات دوري روشن، ويطمح الاتحاد في الظفر بالنقاط الثلاث من هذه المواجهة لتحسين نتائجه التي كانت محبطة في الآونة الأخيرة بالدوري، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في آخر خمس مباريات لعبها.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن

سوف تُقام اليوم الجمعة المواجهة بين الفريقين الاتحاد ونظيره الاتفاق على أرضية ملعب “الجوهرة المشعة”، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من مسابقة دوري روشن، حيث يحين موعد انطلاق المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكلٍ من القاهرة ومدينة مكة المكرمة، بينما تكون الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت مدينة أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق

تعرض مجموعة قنوات SSC السعودية بث تفاصيل المواجهة بين فريقي الاتحاد والاتفاق، كونها الجهة الإعلامية الرسمية المختصة بنقل مباريات بطولة دوري روشن بصورة حصرية.

تردد قناة SSC على النايل سات:

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة البث : HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC على العرب سات:

التردد: 12417.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي هو: عرب سات.

معامل الاستقطاب: عمودي

الجودة الفعلية للبث: HD.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

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طريقة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق

يمكنكم ببساطة الحصول على تذاكر لقاء الاتحاد مقابل الاتفاق في دوري روشن السعودي عن طريق إتمام الإجراءات الآتية:

يتوجب في الخطوة الأولى التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنادي الاتحاد للقيام بعملية حجز تذاكر المباريات من خلاله.

بعد هذه الخطوة، يتوجب عليك إدخال عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك، بعد ذلك اضغط على زر “دخول” لتصبح مخولاً بالوصول إلى الموقع وتتمكن من الشروع في حجز تذكرتك.

في المرحلة القادمة، اضغط على خيار حجز التذاكر لمباراة الاتحاد مقابل الاتفاق. بعدها، اختر كمية التذاكر التي تود حجزها وحدد مقاعدها.

ثم تختار طريقة الدفع التي تناسبك لكي يتم تثبيت الحجز.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الاتفاق

من المنتظر أن يقوم المدرب مارسيلو جاياردو بادئ مباراة الاتحاد والاتفاق بتشكيلة تضم: