هسة “epedu.gov.iq“ رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا وزارة التربية العراقية

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 جميع المحافظات، بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي لصفوف الثالث المتوسط في العراق، بدأ جميع الطلاب خلال الوقت الحالي في البحث عن طرق الاستعلام عن النتائج، حيث تعتبر مرحلة الثالث المتوسط من أهم المراحل التعليمية في حياة الطالب العراقي، ونتيجة لذلك، فقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بطرح جميع الروابط المعتمدة لإظهار نتائج الطلاب حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع عليها والتعرف على خطوات استخراج نتائجهم إلكترونيا فور الإعلان عنها، وللمزيد من التفاصيل، يمكنكم متابعة المقال التالي.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

من المنتظر ان تنطلق أولى أيام امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في العراق اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر مايو الحالي 2024، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن استمرار فترة الاختبارات لمدة أسبوعين على التوالي، ثم تبدأ الجهات المختصة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات مباشرة، حيث يمكن لفترة التصحيح ان تستغرق فترة تتراوح من 2 إلى 4 أسابيع، وذلك حتى يتم الانتهاء من كاف إجراءات التصحيح والمراجعة واعتماد النتائج ورفعها عبر موقعي وزارة التربية والتعليم، ونتائجنا، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيا دون الحاجة لتوجه إلى مقر المدارس والإدارات التعليمية.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عبر موقع الوزارة

خطوات بسيطة يمكنك اتباعها للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 إلكترونيا، وتأتي هذه الخطوات على النحو التالي: