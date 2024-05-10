لولو الشطورة بتغني للأطفال..تردد قناة وناسة Wanasah TV على نايل سات وعرب سات وتابعوا اليوم أجمل الأغاني

تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات هو من أكثر الأمور التي يبحث عنها الأهل، وذلك لأن قناة وناسة من القنوات المحبوبة بشكل كبير من قبل المتابعين الصغار الذين يقضون أوقاتًا ممتعة ومفيدة برفقتها، وعلى الرغم من وجود عدد كبير من المحطات الفضائية المتخصصة ببث برامج الأطفال، إلا أن قناة وناسة تمتعت بعدة ميزات جعلتها تحظى بمحبة الأطفال وإعجاب أهاليهم الذين أصبحوا يثقون في قناة وناسة بشكل كبير، ولا سيما بعد أن شاهدوا أطفالهم يكتسبون معلومات مفيدة وجديدة تساعدهم بشكل كبير عند الدخول إلى المدرسة، ولأن جميع أولياء الأمور يطمحون إلى تثقيف وتعليم أطفالهم، فإن هناك العديد من الأشخاص يبحثون عن تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية، وهو ما سنتحدث عنه في السطور القادمة.

استقبل تردد قناة وناسة كيدز 2024

تقدم قناة وناسة كيدز محتوى تربوي وتعليمي يساعد الأطفال على اكتساب العديد من المعلومات والمهارات الجديدة، وتهدف القناة إلى إيصال هذه المعلومات بأسلوب سهل وممتع، كما تعمل على تنمية قدرات الأطفال العقلية واللغوية أيضًا، وذلك من خلال تقديم أغاني وأناشيد تساعد على تحفيظ الأطفال الأحرف والأرقام والألوان وأسماء الحيوانات، وهذه الأغاني التي تغنيها شخصية “لولو الشطورة”، فهي مميزة بجمال ألحانها وسهولة كلماتها بالإضافة إلى جودة البث للصوت والصورة، ويمكن تثبيت قناة وناسة على الأقمار الصناعية من خلال إدخال البيانات الخاصة بالتردد الجديد،وهي كالآتي في المقال.

حدث تردد قناة وناسة على النايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

ضبط تردد قناة وناسة على عرب سات