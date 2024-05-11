جديد في تحديث واتساب جي بي ( اضافات متميزة ) : لسه محدش عارفها خليك مسابق الكل

هل تعرفت على المميزات الجديدة في تحديث واتساب جي بي الذي قامت شركة ميتا بوضعها في التحديث الجديد لتطبيق الواتساب، حيث قامت الشركة المؤسسة لهذا التطبيق بوضع تحديثات جديدة ذات مميزات عديدة من حيث الخصوصية والتحكم في التطبيق بشكل أوسع، وذلك لأن تطبيق الواتساب يعتبر من أكثر تطبيقات الدردشة استخداما في العالم، ولمزيد من التفاصيل حول هذا التحديث تابعوا معنا هذا المقال.

تحديث واتساب جي بي

يقدم تحديث واتساب جي بي الجديد مجموعة من المميزات الغير متوفرة في التطبيق الرسمي، جعلت الكثير يبحثون عن هذا التحديث ويريدون تثبيته على هواتفهم، وسنتناول شرح كل هذه المميزات بالشكل التالي:

يوفر هذا التحديث إمكانية إخفاء مؤقت الظهور، وإخفاء جاري الكتابة، وإخفاء جاري تسجيل مقطع صوتي.

كما يمكن أيضا أن تقوم بقراءة الرسائل التي قام الطرف الآخر بحذفها.

كذلك يمكن أن تقوم برسائل الآخرين وتخفي أنك قمت بقراءتها، عن طريق إلغاء العلامة الزرقاء التي تدل على قراءة الرسائل.

يمكن أن تقوم بفتح بث مباشر مع. مجموعة كبيرة من الأشخاص المسجلين على هاتفك.

كما يمكنك إرسال رسائل جماعية تصل إلى 300 رسالة.

وأيضا يمكنك هذا التحديث من إرسال مقاطع فيديو تصل إلى 50 جيجا بايت.

كما يمكنك كتابة حالة تصل حروفها إلى 225 حرف.

يمكنك غلق التطبيق ببصمة أو رقم سري، من أجل المحافظة على أمان التطبيق وخصوصيته.

يمكن فتح أكثر من حساب والتبديل بينهم.

يمكنك أيضا من خلال هذا التحديث أن تقوم بإرسال عدد 100 ملف في وقت واحد.

طريقة تنزيل تطبيق واتساب الرسمي

بالرغم من كل هذه المميزات التي يتميز بها تحديث تطبيق واتساب جي بي إلا أنه في النهاية يعتبر تطبيق غير رسمي، ولا ينصح باستخدامه نظرا لاحتوائه على بعض المشكلات، ولكن ينصح بتنزيل التطبيق الرسمي والذي يتم تنزيله عن طريق اتباع الخطوات التالية: