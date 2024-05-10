“عنتيل الألعاب الجديد”.. سعر ومواصفات جهاز أيباد اير 2024 iPad Air.. ارخص ايباد ممكن تشتريه من أبل

مواصفات الآيباد اير iPad Air 2024، أعلنت أخيرا شركة أبل بعد وقت طويل من الانتظار عن ايباد اير 2024 الجيل السادس والذي قامت قبل بإضافة العديد من المزايا للهاتف والذي جاء بمقاسين للشاشة احدهما 11 بوصة 13 بوصة، ولم تختلف الاضافات الجديده الى ايباد اير الجيل السادس عن الجيل الخامس الى في بعض النقاط المحددة ومنها تغيير مكان الكاميرا الأمامية وهذا ما سهل الكثير على التقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو واليوم سنتعرف على سعر ومواصفات جهاز ايباد اير في السطور القادمة فتابعونا.

مواصفات الآيباد اير iPad Air 2024

الإصدار الجديد الذي أصدرته شركة أبل من أجهزة الايباد الجيل السادس والذي جاء بمواصفات قياسية تختلف قليلا عن نظيره الجيل الخامس من حيث حجم الشاشة وامكانياتها التي جعلت عمليات اتصال الفيديو ومكالماته سهله حيث يجعل الشخص في المنتصف هذا بالإضافة إلى العديد من التغييرات على الكاميرا وقد جاءت مواصفات ايباد اير 2024 كالتالي:

الشاشة جاءت الشاشة بمقاسين وهما كالتالي: المقاس الأول: 11 بوصة بدقة 2360×1640 بيكسل، 60 هرتز مت النوع IPS LCD Liquid Retina.

المقاس الثاني: 13 بوصة وقد جاءت بدقة 2732×2048 بيكسل والسطوع 60 نتس. المعالج ثماني النواة من نوع معالج M2. الذاكرة الذاكرة الداخلية تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت. مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت. الألوان يتوافر بأربع ألوان وهما: رمادي (space gray).

بنفسجي (purple).

أزرق (blue).

ستارلايت (starlight). خامات التصنيع الظهر والاطار الجانبي مصنوع من الألمونيوم. الواي فاي هناك نسخة تدعم الاتصال بالواي فاي فقط وهي النسخة الأرخص. الإتصال هناك نسخة تدعم الاتصال بكل من الواي فاي وشريحة اتصال الجيل الخامس. المزايا يأتي الجهاز مع كيبورد Magic Keyboar. كما يأتي مع الجهاز قلم Apple Pencil Pro الجديد.

سعر الآيباد اير Apple iPad Air 2024

أن سعر جهاز الآيباد آير 2024 يتحدد بناء علي المواصفات حيث يتراوح سعره من 600 دولار أمريكي وحتى 800 دولار أمريكي ويأتي سعره في الدول العربية كالتالي: