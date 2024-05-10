ماسك قشور الموز هيخلي بشرتك ناصعة البياض وتخلصك من التجاعيد مهما كان عمرك

ماسك قشور الموز يحتوي على عناصر طبيعية تعمل على محاربة التجاعيد وتمنح البشرة النضارة والحيوية وتحافظ عليها من الجفاف، وتدخل قشور الموز في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة مثل الكريمات والماسكات التي تساعد على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، كما تعمل على غلق المسام المفتوحة وإخراج الدهون المتراكمة داخلها بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل ماسك قشور الموز السحري في تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد في أسرع وقت.

مكونات عمل ماسك قشور الموز

يتكون الماسك من مكونات طبيعية أمنة على صحة البشرة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

قشور موزة واحدة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك قشور الموز لتبييض الوجه بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

نقوم بغسل الوجه وتجففه جيدًا من الماء. نحضر طبق ونضع به السكر والنشا، ثم نقلبهم مع بعض. نقوم بغمس قشور الموز في خليط السكر والنشا. بعد ذلك نقوم بتدليك الوجه بحركة دائرية لمدة خمس دقائق. نترك الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة حتى يجف تمامًا. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وندهنه بماء الورد. يفضل استخدام الماسك مرة قبل النوم حتى نحصل على نتائج مبهرة.

فوائد قشور الموز للبشرة

قشور الموز تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وإزالة التصبغات والبقع الداكنة والقضاء على الشيخوخة المبكرة في أسرع وقت، كما تعمل على شد تجاعيد البشرة وإزالة الخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سنًا، وهو رائع في إزالة حب الشباب والبثور السوداء التي تشوه مظهر البشرة، وتعمل على تدفق الدم للوجه مما يزيد من نعومته وحيويته.