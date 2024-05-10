زيادة 500 ألف دينار على الراتب.. “وزارة المالية” تُفاجئ رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة 2024

مازال الدعم الحكومي مستمر لجميع الموظفين والمواطنين في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن أن وزارة المالية قامت بالإعلان عن زيادة جديدة للموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية، لكي تتراوح الزيادة من 150% إلى 200%، ولذا فإنه يمكن التعرف على سلم الرواتب الخاص بالموظفين في دولة العراق، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

وحددت وزارة المالية العراقية، سلم رواتب الموظفين بما شملت الـ 3 درجات الوظيفية الأخيرة، وفقًا لما يلي:-

يحصل الموظفين في الدرجة الوظيفية العاشرة نحو 650 ألف دينار.

إضافة إلى أن راتب الموظفين الدرجة التاسعة فإن القيمة تبلغ 727 ألف دينار و500 دينار.

هذا وأن الدرجة الثامنة تحصل على راتب يصل قيمته 819 ألف دينار عراقي.

كيفية الإستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادة في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة في محافظات العراق التي تشمل كافة الموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية، وفقًا للأتي:-