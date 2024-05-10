الغرامة وصلت كام؟.. الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني في العراق 2024

أطلقت وزارة الداخلية خدمة الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني في محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه الخدمة تهم عدد كبير من المواطنين في كافة المحافظات، لمعرفة القيمة المعنية بسدادها إلكترونيًا عبر منصة أور، إضافة إلى ان هذه الخدمة تُسهل على الجميع في معرفة قيمة الغرامة وتسديدها كذلك، كما سنوضحه لكم في الاسطور التالية.

كيفية الإستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 العراق

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة أور في العراق.

بعد ذلك يتم الذهاب إلى الصفحة الرئيسية من المنصة.

القيام بإختيار الخدمة التي ترغب في تفعيلها.

ليتم بعدها إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.

الضغط على زر “بحث”.

ليتم بعدها عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامة وقيمتها المعنية بالسداد.

ما هي قيمة الغرامة المرورية في العراق؟

وحددت وزارة قيمة الغرامة المالية المكلف سدادها لجميع المواطنين الراغبين في ذلك، وهي كالأتي:-