استعلم من هنا الآن.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وأهم الشروط المطلوبة للتقديم

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق واحدة من أبرز البرامج الداعمة التي تستهدف شرائح متعددة من المواطنين في مختلف محافظات البلاد، يشهد البحث عن هذه الخدمة ارتفاعاً كبيراً في الوقت الحالي، خاصةً مع تأخر صرف الدفعة الجديدة من الرعاية، يتمثل هدف هذا البرنامج في دعم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

في الخطوات التالية، سنوضح كيفية الوصول إلى أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة لعام 2024:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة “مظلتي“.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انتقل إلى الصفحة الرئيسية واختر القسم المتعلق بالخدمات الاجتماعية المدعومة.

انقر على الرابط المخصص للاستعلام عن المستفيدين.

تأكد من دقة المعلومات التي أدخلتها، مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

شروط تقديم الرعاية الاجتماعية في العراق

إليكم شروط تقديم الرعاية الاجتماعية في العراق: