العيد قرب وهتدبح.. أعرف طريقة الكبدة الاسكندراني الشيف نادية السيد

هناك الكثير من عشاق الكبدة البلدي وخاصة طريقة الكبدة الأسكندراني الشيف نادية السيد، تعددت طرق عمل الكبدة لتكون مشوية أو مقلية أو مطهية بالخضروات ولكن تظل الكبدة الاسكندراني هي الأفضل على الأطلاق بالطريقة البسيطة وبعض المكونات القليلة الموجودة بمطبخك، سنتعرف سوياً على الطريقة الخاصة بالشيف نادية السيد.

طريقة الكبدة الأسكندراني الشيف نادية السيد

الكبدة الأسكندراني من الأطعمة اللذيذة والسريعة التي يمكن أن تقوم بها ربة المنزل بكل سهولة في وجبة الفطار أو الغداء أو العشاء، ولكي تستطيعي القيام بطريقة الكبدة الأسكندراني على أصولها إليكي المكونات والطريقة بالتفصيل:-

مقادير الكبدة الأسكندراني

نصف كيلو كبدة بلدي.

معلقتين من الزبدة.

ثلاثة فصوص ثوم مفروم.

واحدة من الليمون الأخضر.

أثنان معلقة من الخل البلسمك.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

معلقة صغيرة كزبرة.

معلقة صغيرة كمون.

فلفل حار حسب الرغبة.

ربع كيلو فلفل رومي.

خطوات عمل الكبدة الأسكندراني

يجب عليك غسل الكبدة في صحن به دقيق أبيض وماء فقط وتنقع لمدة عشرة دقائق، ويتم تجهيز الثوم وهرسه جيداً ومن ثم وضع طاسة الطهي على النار، ويتم وضع الزبدة ونضيف الثوم المهروس والخل والملح والكمون والكزبرة ويتم التقليب جيداً.

وضع الفلفل الحار حسب الرغبة ونضيف الفلفل الرومي لحين دمج المكونات سوياً، ومن ثم نضيف الكبدة على التتبيلة التي تم خلطها في الطاسة، وتقلب الكبدة لمدة عشرة دقائق فقط ومن ثم ترفع من على النار ويتم تجهيز طاولة الطعام على الفور وبالهناء والشفاء.