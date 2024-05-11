“لولو صارت شرطية” تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على النايل سات بدون تشويش وأعلى إشارة وجودة HD

في السنوات القليلة الماضية أصبح البحث عن ترددات القنوات المختصة بتقديم محتوى الأطفال لا يقل أهمية عن القنوات الإخبارية أو الرياضية أو غيرها من القنوات التي يفضلها الجمهور، ومن بين أكثر الترددات بحثاً، هو تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 التي أصبح لها شهرة واسعة وسيط عالي في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث أثبتت تفوقها وريادتها في تقديم محتوى جذاب وفعال للاطفال وهو ما جعل الكثير من الآباء والأمهات مهتمين بالبحث عن احدث الترددات الخاصة بها.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024

يحرص القائمون على قناة وناسة بيبي على تحديث التردد الخاص بها باستمرار وذلك في اطار التحسين من جودة القناة ليضمنوا أن يصل المحتوى لجميع المتابعين من مختلف أنحاء الوطن العربي بأعلى جودة ممكنة من الصوت والصورة، وبالفعل تم توفير ترددات مختلفة على عدة أقمار صناعية على رأسها النايل سات و عرب سات، لتصل القناة لجميع المهتمين بها في أي مكان في العالم بدون تشويش.

تردد قناة وناسة بيبي 2024 على نايل سات

يمكنكم الآن استقبال تردد قناة وناسة بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات بالتحديثات الأخيرة بدخال البيانات التالية؛

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11430.

اتجاه الاستقطاب: عمودي V.

معدل ترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة وناسة بيبي 2024 على عرب سات

تتوفر كذلك قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي عرب سات حسب البيانات التالية:

تردد القناة: 11470.

الاستقطاب: عمودي V.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

محتوى قناة وناسة بيبي

تهتم القناة بشكل أساسي بتقديم مجموعة من الأناشيد والأغاني والفقرات الهادفة الموجهة للأطفال من عمر عام واحد وحتى سن المراهقة، حيث يتضمن ذلك المحتوى رسائل واضحة لتعليم القيم والمبادئ والصفات الحميدة التي ينبغي تعليمها للاطفال في سن مبكر، وتعتبر شخصية لولو وميدو هما أبطال القناة التي يتم توجيه المحتوى على سلوكياتهم وشخصياتهم، وتتميز القناة بمجموعة من الأغاني المحببة للأطفال مثل لولو الشطورة ما في مني – شو بيقولوا الحيوانات يا لولو – ميدو ضربها للولو – لولو صارت شرطية، وغيرها العديد من الأغاني الترفيهية والتعليمية.