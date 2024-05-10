لينك ” epedu.gov.iq” نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

لم يتبق سوى أيام قليلة على بدء امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول في محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه المرحلة من أهم المراحل الدراسية، إضافة إلى أن عمليات المراجعة والتصحيح تبدأ مباشرة مع الإمتحانات، حيث إن وزارة التربية العراقية حريصة على إعلان النتائج ورفع الكشوفات الخاصة بكافة الطلاب والطالبات في أقرب وقت، ولكي يتعرف عليه الجميع، ويمكنك الإطلاع على كل هذه الكشوفات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق

تبذل وزارة التربية العراقية، قصارى جهدها من أجل أن يتم عقد الإمتحانات والبدء في عمليات التصحيح التي تضمن الحفاظ على كافة الدرجات الخاصة بكل طالب وطالبة في محافظات العراق، إضافة إلى أن النتيجة يتم رفعها في هيئة كشوفات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، التي تسهل على الجميع في التعرف على نتائجهم.

لينك استخراج كشوف نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

هناك مجموعة من الخطوات الهامة التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، وفقًا لما يلي:-