حساب المواطن يوجه “تنبيه عاجل” لكل من لم تودع لهم رواتب حساب المواطن لشهر مايو 2024

بالتزامن مع إيداع الدفعة الحالية من رواتب حساب المواطن لشهر مايو 2024 الواقعة في الدفعة 78 من دفعات استحقاق الدعم، تلقت منصة خدمة المستفيدين ألاف من الرسائل من قبل المستفيدين التي لم تودع لهم مبالغ الاستحقاق للدفعة الحالية على الرغم من مقبول الأهلية، وعلى الفور تم التصريح عن الإجراء الواجب القيام به من أجل حل تلك المشكلة.

رواتب حساب المواطن لشهر مايو 2024

ردت منصة خدمة المستفيدين عبر صفحتها الرسمية أكس على السؤال الوارد إليها من قبل أجد العملاء والذي جاء نصًا “لم يتم إيداع الدعم لشهر مايو الجاري… ما الحل، وتتضمن إجابة حساب المواطن الأتي:

تم إيداع الدعم المخصص لدفعة شهر مايو 2024 لكافة المستفيدين المؤهلين.

عليك التأكد من استلام رسالة تأكيد الإيداع من قبل النبك المتعاقد معه.

يجب التوجه الفوري إلى منصة حساب المواطن والاستعلام عن الدفعات المالية الخاصة وبك والتأكد من صحة عملية الإيداع، إلى جانب معرفة ما إذا كانت الدفعة صُرفت بالفعل أم لا.

في حال تم إيقاف علمية الإيداع بسبب ” وقف الخدمة” فلا يحق للبنك السحب أو التحفظ على المبالغ المالية.

منصات التواصل مع دعم حساب المواطن

أكدت كنت من الباحثين عن خطوات حل مشكلة عدم استلام الدفعات المالية لدعم حساب المواطن للشهر الحالي، فعليكم بالحلول التالية: