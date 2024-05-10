خطوات التسجيل في منصة مدرستي 1445 كادر الطلاب عبر schools.madrasati.sa

يلزم على جميع الطلاب داخل المملكة السعودية معرفة كيفية التسجيل في منصة مدرستي 1445، وذلك لأن تلك المنصة هي من أفضل الوجهات التعليمية التي يجب على الطالب التوجه إليها، كما أنها مطروحة من قبل وزارة التعليم، حيث تم تقديمها إلى الطلاب لمتابعة الدراسة بصورة إلكترونية أثناء فترة كورونا، وتتمكن منصة مدرستي من تقديم الكثير من الخدمات من أشهرها معرفة نتائج الامتحانات وأداء الواجبات المنزلية والكثير من الخدمات الأخرى.

رابط التسجيل في منصة مدرستي

قبل أن يتم معرفة كيفية التسجيل في منصة مدرستي، يجب أولا معرفة الرابط الذي يمكن الطالب من التوجه إلى المنصة، لذا جميع التفاصيل سنقوم بتوضيحها في السطور القادمة وهي كالتالي:

أولا من الضروري أن تتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مدرستي

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ثم عليك بالنقر على أيقونة إنشاء حساب جديد.

ثم يتطلب منك تدوين بعض البيانات الهامة، والتي تعد عبارة عن رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف، بالإضافة إلى رقم الإقامة.

ثم يتم إرسال إليك رمز للتحقق عليك بتدوينه كما هو مرسل.

بعد ذلك اضغط على أيقونة التالي.

بعض البيانات الإضافية التي يتوجب عليك إدخالها، وهي الاسم وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني.

ثم اضغط على زر تأكيد.

خطوات تسجيل المعلمين في منصة مدرستي

تعد منصة مدرستي متاحة أيضا للمعلمين لأداء بعض المهام الخاصة بهم بداخلها، ويلزم لتسجيل المعلمين اتباع الخطوات التالية: